Skupina Trad.Attack!: Bohatství Estonska je v písních

Trojice muzikantů letos vydala čtvrté album Make Your Move, na němž představuje svou verzi tradičních estonských písní. Nejen o nové desce pro Právo hovořil kytarista a zpěvák Jalmar Vabarna.

Nakonec jsme se ale rozhodli, že album vydáme podle plánu. Přišlo nám, že se hudba v té době mezi lidi po celém světě šířila snad lépe než kdy předtím, protože všichni trávili více času u internetu. My jsme tak jako tak chtěli tentokrát více využít k šíření alba digitální platformy, což se docela dobře povedlo. Lidé měli čas si novou hudbu doopravdy poslechnut

Těší mě obecně, že se daří získat hezkou odezvu i ze zahraničí. Vždycky jsme měli pocit, že děláme díky kořenům v estonské tradiční hudbě něco trochu jedinečného. Nicméně to, jestli se vám podaří oslovit více lidí, je vždy kromě samotné práce i trochu závislé na štěstí. Takže nám dělá radost každý ohlas.

Na reakcích mě překvapilo, jak dobře si mezi fanoušky vede nejpomalejší skladba na albu, Armasta mind. Znamená to Miluj mě. Myslím, že to bylo načasováním. Lidé trávili hodně času doma s blízkými a taková melodie jim asi padla do noty. Vtipné na tom je, že já a naše zpěvačka Sandra jsme hlasovali, aby ta písnička na desce vůbec nebyla.