Skupina Slza: Jako bychom byli nová kapela

Lexa: Je výsledkem našeho rozhodnutí posunout se od zvuku z prvních dvou alb dál. V minulosti jsme si hlídali, aby nové písně odpovídaly danému zvuku Slzy. Teď už na to ale absolutně nehledíme. Chováme se, jako by Slza nikdy neexistovala. Jako bychom byli nová kapela.

Oliver se nás jednou ráno zeptal, na jakou písničku máme náladu, a já mu odpověděl, že bych rád pracoval na něčem pozitivním a rychlém. Souhlasil. Začali jsme improvizovat a užívali si to. Písnička vznikla velice rychle.

Lexa: Obvykle si nejdřív napíšu pracovní text v angličtině, který nemá žádný hlubší smysl. Jde spíše o zvukomalebnost slov. Většinou se mi ale stane, že je v něm obrat, který určí jeho ráz či přímo obsah. V tomhle bylo spojení dancing baby, od kterého jsem se odrazil při následném psaní českého textu. Do Prahy jsme si už vezli píseň skoro hotovou a cestou vznikl i námět na videoklip.

Bundil: V podstatě ano, i když to neznamená, že budou všechny písničky veselé. Nálada při tvorbě je uvolněná a otevřená, nemáme žádné zábrany. Rozhodli jsme se nebrat ohled na očekávání a ničím se nesvazovat. Zahodili jsme všechny zvyky i předsudky a uvolnili si hranice skládání. Moc nás to takhle baví.

Lexa: Hudba mě napadla v noci. Chystal jsem se jít spát, ale najednou mi projel hlavou hudební motiv. Rozhodl jsem se ho zaznamenat do počítače a skončilo to tak, že jsem u práce s ním zůstal celou noc. Za pět hodin jsem měl nahraný hrubý demosnímek písně. Při přemýšlení o textu jsem se nechal inspirovat obdobím, kdy jsem byl nešťastně zamilovaný. Tehdejší pocity jsem vepsal do slov a vznikl obsahový základ písničky.