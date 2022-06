Skupina Polemic vymetla s Matějem Ruppertem pražské bary. Je z toho společný klip

Autorem textu skladby Štramák je Michal „Mickey“ Novácky, kterému se v textu ještě před oslovením Rupperta na spolupráci vizualizoval floutek a vymetač barů. „Refrén v češtině se mi sám dral na jazyk při představě týpka, kterého má ve své blízkosti asi každý. Je věčně obutý v toulavých botách, s ambicí užívat si život. O to víc jsem rád, že Matěj okamžitě kývl na nabídku hostování. Ke zpěvu přistoupil kreativně, po něm jsme si v Bratislavě užili super večer při soukromé degustaci vín a vybláznili se herecky v klipu, který jsme za ním zase my přijeli točit do Prahy,“ shrnul spokojeně spolupráci Novácky.