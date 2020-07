Skupina Kafka Band má klip bez animace a s herci

Album Amerika vydala kapela Kafka Band na jaře roku 2019 jako druhé z plánované trilogie. Po první víceméně akustické nahrávce Zámek (2014) se na Americe kapela posunula k současnému soundu. Písničku Jiu Jitsu Frau do zkušebny přinesl Jaromír 99.

„Byl to takový jemný švédský pop. Alexander to vzal a přenesl do Německa. Skladba potemněla a zdrsněla a nasála hodně z německé nové vlny,“ říká zpěvák Jaromír 99.