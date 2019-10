Skupina Doctor Victor hrála v Paříži po boku spoluhráče Davea Grohla

Tento původem chilský muzikant je známý spoluprací s Johnem Paulem Jonesem z Led Zeppelin, Joshem Hommem z Queens of the Stone Age a Davem Grohlem z Foo Fighters v superskupině Them Crooked Vultures. Spolupracoval také s Arctic Monkeys, PJ Harvey nebo Markem Laneganem.

„Chvíli jsme s dramaturgií Bus Palladium hledali termín. Nakonec nás ale dala dohromady právě s Alainem a dopadlo to tak, že jsme hráli hned po něm. Lepší už to být nemohlo, byl plný klub. Na francouzskou premiéru jsme se moc těšili a překvapila nás fantastická reakce publika. A i když je to tvrdá práce, ty zážitky a zkušenosti za to rozhodně stojí,“ komentuje francouzskou premiéru frontman kapely, zpěvák a kytarista Vojta Bureš.