Skupina Carnival Youth: Jdeme krůček po krůčku

Když jsme začali hrát s Robertem, chodili jsme do osmé třídy. Založení kapely počítáme do roku 2011, i když jsme o tom tehdy ještě takhle neuvažovali.

Vůbec ne, ani jsme nemysleli, že se staneme opravdovou kapelou. Vzniklo to organicky, díky možnosti využívat zkušebnu. Časem jsme napsali první písničky, a když už jsme je měli, říkali jsme si, že bychom měli zkusit uspořádat koncert. Až když jsme vyšli ze školy, uvědomili jsme si, že hudbu milujeme natolik, že by stálo za to zkusit doopravdy prorazit. Nenapadalo nás, co bychom mohli dělat lepšího.