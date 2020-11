Skupina Antikvartet: Odkaz Dušana Vančury poneseme dál

Když děti odrostly, začalo se mi po muzice stýskat a navrhla jsem Dušanovi, abychom založili nějaké hudební seskupení pro radost. Měl představu, že bychom mohli zpívat i klasické skladby. On byl bas, já jsem alt, a tak jsme hledali sopranistku a tenora. A šťastnou náhodou jsme objevili Magdalenu a Štěpána.

Nebylo to tedy obnovení Antikvartetu v pravém smyslu slova. Vzali jsme si jenom název.

To, že jsme do našeho repertoáru zařadili asi tři, které zpíval Spirituál kvintet, bylo mé přání. Jednou z nich byl Batalion, skladba, na které jsem vyrostla. Vždycky jsem si ji chtěla zazpívat a podařilo se mi k tomu manžela přimět.

Vančurová: Záleželo na tom, co to bylo. Když psal písničky zaměřené sociálně nebo neutrálně, musel je takříkajíc vysedět. Psával v noci, když měl klid a všichni spali.

Skládal i při jízdě v autě. Dostal ode mě diktafon, aby si nahrával nápady. Nikdy ho však nepoužil. Buď si dělal poznámky, anebo si je v hlavě uchoval, a když přijel domů, nahrál si je do počítače.

Byl to pro něj těžký proces. Každý text musel být z jeho pohledu dokonalý. Nepustil jediné slovo, které nehrálo. Občas mi dal text, abych se ho naučila, a za týden přišel a dal mi nový.

Jungwirthová: Párkrát se dokonce přímo při vystoupeních stalo, že Dušan najednou zpíval jinou verzi textu, než jakou dal nám. Vždycky se omlouval a říkal, že to je tak, když si textař napíše několik verzí.

Bylo to kolem roku 1998, v době, kdy jsme se poznali. Musím říct, že mu ty texty šly takříkajíc samy. Kolikrát v nich použil slova, která jsem mu z lásky řekla já.

Byla jsem fascinována Zuzčiným a Dušanovým shodným pohledem na svět, na obecné problémy, politiku, školství a další. Už jenom to, že jsou v mé blízkosti lidé, kteří mají jasný názor, jenž je mi blízký nebo je pro mě pochopitelný, mi moc pomáhalo.

Jungwirthová: Zuzka byla svému muži velkou inspirací a dokázala ho ke spoustě věcí přivést. Jednou z nich bylo, že by měly být nahrány i písničky, které původně napsal pro dětský sbor Sejkorky z Chlumu u Třeboně. Nejsou to v pravém smyslu dětské písničky, mohli je zpívat i dospělí. V podání dětského sboru ale měly kouzlo, což byla forma, kterou chtěl Dušan zachovat.

Vančurová: Musím prozradit, že můj původní záměr byl trochu jiný. Chtěla jsem to pojmout ve stylu Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Zamýšlela jsem děti přizvat a zpívat s nimi společně.

Vančurová: Už ne. Po prázdninách jsem spolupráci ukončila. S Dušanem jsme byli tým, dělali jsme to celé spolu. Nemám už energii na to, abych to dělala sama. Občas za dětmi ale přijedu a zazpíváme si.