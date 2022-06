Skončil festival Metronom, závěr patřil britským Underworld

„Bylo to drama. Na telefonu Los Angeles, management, booking agent, v backstage připravená kapela, do toho, my, Martin, Jiří, Beckův tourmanažer a naše produkce. Hrát / nehrát? Hromy, blesky, to pochopitelně nejde. Vzniklo nesčetně variant. Nejprve uvnitř Everything Everything a až v půl jedné Beck. To by nepotěšilo dost lidí. Unplugged koncert na Moon stage. To by se zdaleka všichni nevešli. Zrušení. To až v nejhorším případě.