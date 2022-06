Skladba Romantický smyčce kapely O5 a Radeček je plodem songwritingu

„Upřímně musím přiznat, že jsem nikdy nevěřil, že to může fungovat. Songwriting je sice ve světě fenomén, ale stejně mi nešlo do hlavy, jak může parta lidí na povel společně napsat dobrou písničku. Vždyť já na skládání vždy potřeboval tu správnou chvíli a klid. No a dneska už vím, že songwriting opravdu funguje, Romantický smyčce jsou toho důkazem,“ říká k novince Tomáš Polák, zpěvák O5 a Radeček.