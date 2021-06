Sinéad O’Connor po albu skončí

Zpěvačka předtím oznámila, že chystané jedenácté studiové album No Veteran Dies Alone vyjde v lednu příštího roku. Později dodala, že bude jejím posledním a již nebudou žádná další turné.

„To není smutná zpráva. Je to úžasně krásná zpráva. Bojovník ví, kdy by se měl stáhnout. Byla to čtyřicetiletá cesta a je čas na splnění dalších snů,“ dodala Sinéad O’Connor.