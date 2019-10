Šílený videoklip Xindla X k písni Volnoběh ohlašuje best of Anděl v blbým věku

Hravá píseň Xindla X Volnoběh se dočkala ambiciózního videoklipu. Jeho režisérem je Jakub Sommer. Spolu s dalšími dvěma novinkami a více než dvěma desítkami hitů se objeví na best of albu Anděl v blbým věku, které vyjde 18. října. To nejlepší ze svého repertoáru připomene Xindl X na již vyprodaném koncertě v pražském Foru Karlín 28. listopadu.