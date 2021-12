Seydlova barevná abeceda pro malé i velké

Expozice ale ukazuje pouze zlomek jeho rozsáhlé tvorby. Dělal mimo jiné knižní ilustrace, grafiku, malbu, užité umění, kostýmní návrhy, kreslené filmy či scénografii. Proto lze jeho aktivity charakterizovat jako tvorbu pro malé i velké, protože v těchto dílech si najde to své malý i velký divák.

Výstava je pro lepší přehlednost rozdělena na několik tematických kapitol. První s názvem Ilustrace prezentuje autorovy práce pro nejmenší. Sám je charakterizoval jako prostředek pro osvětlení toho, co je v textu skryté, ale zároveň vyzdvihl, že malíř musí vidět vnitřním zrakem to, co je běžně neviditelné.