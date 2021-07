Šestnáctý ročník Skutečné ligy pro amatérské kapely začal

Skutečná liga pomáhá amatérským rockerům začít kariéru. Za celou dobu její existence se přihlásilo více než 6 700 kapel a bylo odehráno více než 4 800 koncertů. Součástí soutěže je i kategorie Junior do 19 let. Juniorská kapela, která získá nejvíce bodů v základní kole, postupuje rovnou do finále.