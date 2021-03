Šest dětských knížek známého autora nesmí vyjít kvůli údajnému rasismu

Dr. Seuss je znám i českým dětem, v překladu u nás vyšly třeba knížky Jak Grinch ukradl Vánoce a Kocour v klobouku. Mezi nově zakázané tituly patří anglická vydání If I Ran the Zoo, Scrambled Eggs Super, McElligot's Pool, On Beyond Zebra, And To Think That I Saw It On Mulberry Street a The Cat's Quizzer. Údajně urážejí menšiny.