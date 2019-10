Seriál Dáma a Král zahájil třetí řadu: Zvítězí suchý humor, nebo taškařice?

Slíbil ale také velké události v hlavní lince. Bývalý lupič a nyní soukromý detektiv Prokop Král, který v předchozí sérii dočasně zmizel ze scény, se vrátí zpátky. Tím pádem se potká i s Milanem, jenž po něm pátral a do advokátní kanceláře se nakonec vetřel místo něj.

Seriál neměl před dvěma lety vynikající startovní předpoklady, protože čeští diváci dlouhodobě dávají přednost případům, které jim co nejvíce připomínají jejich vlastní život i důvěrně známé prostředí.

Tvůrci Dámy a Krále přitom vyprávějí kriminální příběhy z velkoměsta a k tomu i lehce novátorsky vnášejí do současné české detektivky ducha amerických právnických seriálů, kdy advokáti řeší potíže svých klientů vlastním soukromým vyšetřováním. Obojího přitom dostávali diváci komerční televize dost už celé roky prostřednictvím mnoha zahraničních titulů.

Vyšetřovaným případům také zjevně věnovali větší péči než minule, a i to nešťastné závěrečné odhalování pachatele za přítomnosti všech podezřelých, inspirované u Hercula Poirota, ztratilo na křečovitosti první sezony. S otevřením třetí řady tedy seriál budí zvědavost nejen na to, jaké jiskry vyletí z náhlého setkání Prokopa s Milanem, ale do jakých komediálních vod tentokrát tvůrci seriál vkormidlují, když na plac přivedou obě hlavní komediální figury.