Sen noci svatojánské zazní na Hradě v angličtině

Sen noci svatojánské nastudoval britský divadelní herec Hammed Animashaun. Ten si k Česku vytvořil vztah během nedávného natáčení fantasy seriálu Wheel of Time s Rosamund Pikeovou v hlavní roli a rozhodl se připojit k Prague Shakespeare Company coby spolurežisér.

„Hammed exceloval v cenami ověnčené inscenaci tohoto titulu v Anglii. Jeho originální pojetí role Bottoma ji přiblížilo mladé generaci,“ říká vedoucí souboru a spolurežisér inscenace Guy Roberts. Podle něho se komedie o útěku čtveřice mladých lidí do athénského lesa, aby zjistili mnoho nových věcí o sobě i svých blízkých, stala dnes znovu aktuální.

„Podobnou zkušenost si většina z nás odnáší z období lockdownu. Všichni jsme byli nuceni se podívat na vlastní život, co je pro nás důležité, koho milujeme, čeho si ceníme a co od života chceme. Tytéž otázky si kladou i Shakespearovy postavy, když opouštějí společnost a vydávají se do kouzelného lesa,“ tvrdí Guy Roberts.