Scarlet je píseň členů Rolling Stones a Led Zeppelin

Už předtím se oba kytaristé při společné práci sešli. V šedesátých letech nahrávali v Olympic Sound Studios v Londýně a v sedmdesátých letech v domě Micka Jaggera, zpěváka Rolling Stones. Byla to tehdy ale hlavně zábava, zatímco Scarlet je něco jiného. Jde o regulérní písničku, která by se mohla ještě dnes zapsat do historie.

Jimmy Page o nahrávání skladby řekl: „Bylo to velmi, velmi dobré. Celou noc jsme nespali. Šli jsme do Island Studios, kde Keith začal hrát reggae. K tomu jsem přidal sólo, ale než jsem to celé natočil, bylo už osm hodin ráno. Keith pak vzal pásky s nahrávkou do Švýcarska. Když se o tom lidi dozvěděli, říkal, že je to nahrávka na mé sólové album.“