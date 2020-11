Sběratel Tomáš Hejtmánek: Do umění investuje i střední třída

Pozoruji, že se zvýšil zájem o umělecké řemeslo, starožitnosti nebo nábytek, které se v minulých letech tolik neprodávaly. Řekl bych, že se lidé upínají k věcem, které je potěší. Je to tím, že tráví většinu času ve svých domovech, tak se snaží obklopovat hezkými předměty.

Byť do naší galerie spojené s aukčním domem chodí převážně srdcoví sběratelé, v poslední době nakupují i lidé ze střední třídy. Nejde jim většinou o investici na zhodnocení, ale do sebe samého.

Samozřejmě každý takovou možnost nemá, a naopak směřuje do galerií. Mrzí mě, že jsou teď zavřené, myslím si, že by se dal nastavit omezený režim. Expozice si sice můžete prohlédnout virtuálně nebo si otevřít knížku, ale to není ono.