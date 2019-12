S Michaelem Rittsteinem z českého paneláku až do Indie

Rittstein je celoživotním bystrým a ironickým pozorovatelem s bohatou imaginací a vytříbeným smyslem pro absurditu, což se silně projevilo už v jeho obrazech z osmdesátých let. Na nich s groteskní nadsázkou zachycoval život na pražském sídlišti, partnerská dramata v obývácích za zdí i kancelářské půtky, dění na plovárnách, v hromadné dopravě.

Rittstein je přitom energický malíř, tíhnoucí k expresivnímu výrazu a výbušnému gestu. Své obrazy však zároveň důkladně promýšlí i racionálně konstruuje. To se zejména v tvorbě z osmdesátých let projevuje v kontrastu někdy téměř až násilného malířského gesta a soustředěné kresby, ať už abstrahující, nebo realisticky detailní.

V poslední době malíř nachází inspiraci při cestách do exotických zemí, třeba Indie či Mexika. Témata z nich se promítla i do tří velkých obrazů výstavy, z nichž největší s názvem Zalomená kukuřice měří téměř 5 x 8 metrů. Malba jako obvykle složená z menších panelů vznikala během léta na umělcově chalupě, přesněji řečeno v traktorové myčce, protože by se s ní jinam nevešel.