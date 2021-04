S jednou vstupenkou na dvě představení a dva žánry

„Tak tomu bude i poté, co se konečně uvolní protiepidemická opatření a divadla se zase otevřou veřejnosti. Doufáme, že tímto krokem vyjdeme vstříc všem, co se na nás těší, stejně jako my se těšíme na ně. Protože víme, že jsou lidé, kteří chodí jen na činohru, nebo jen na muzikály, přinášíme jim tímto způsobem možnost prožít oba žánry během jednoho večera. A vzhledem k titulům obou premiérových přestavení věříme, že se budou líbit,“ vysvětlil záměr autor nápadu a režisér obou představení Stanislav Moša.