S albovou novinkou se vrací zpěvačka Diana Krall

This Dream of You je hudba pro tento okamžik, ale zároveň je to také “dlouhohrající deska”, která je jako film, o který se můžete s někým podělit, protože víte, že u něj zůstane až do konce. Je-li But Beautiful předehrou, pak je Singing In The Rain konečným titulem, řekla zpěvačka.

Natočila ji s dlouholetými kolegy, kterými jsou John Clayton, Jeff Hamilton, Anthony Wilson, Alan Broadbent či Marc Ribot. Nabídne skladby Almost Like Being In Love, That’s All, Autumn in New York nebo There’s No You a duety I Wished On The Moon (s basistou Johnem Claytonem) či Don't Smoke In Bed (s pianistou Alanem Broadbentem).