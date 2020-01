Rybičky 48 tentokrát hledí do duše mužů

Skupina vstupuje do osmnáctého roku fungování. Bude zásadní, plný oslav a halových koncertů. Nejdříve představuje svou singlovou a klipovou novinku, kterou nazvala Muži. Videoklip k ní volně navazuje na hit Ženy, vydaný před dvěma lety. Tentokrát se ale muzikanti pokusili podívat do duše mužů.

„Písnička Muži vznikla náhodou. Měli jsme točit reportáž pro jednu televizi a chtěla po nás, abychom v ní ukázali, jak vzniká písnička ve zkušebně. Nechtělo se nám to předstírat, a tak jsem večer před natáčením napsal tuhle věc. Byla z těch, které jsou hotové za pět minut, až mám pocit, že jsem ji nepsal já. Písničku jsme zkusili na první dobrou a byla vlastně hned hotová,“ říká zpěvák a baskytarista Kuba Ryba.

V klipu vidí diváci a fanoušci dvanáct neherců, členů týmu kapely, a naopak jediného herce Pavla Martince v roli terapeuta. Na první pohled zlomení muži si připomínají na terapii radosti i strasti života. Když jeden z nich tajně něco propašuje do léčebny, začnou se dít věci.

Novinka Muži zazní v premiéře na každém z pěti samostatných koncertů, které letos skupina odehraje. Na jarní čtyři Rockové stužkováky, naváže Rockovou maturitou 28. listopadu 2020 v O2 areně v Praze. Kromě koncertní show a speciálního playlistu dostanou fanoušci na prvních čtyřech halových akcích stužky, jak je většina zná z maturitních plesů. Majitelé stužek, kteří dorazí i do O2 areny, obdrží certifikát o absolvování Rockové maturity a jako jediní budou mít možnost setkat se s kapelou.

Kuba Ryba vysvětluje: „Velmi dobře si pamatujeme naše začátky, spoustu koncertů pro pár lidí, první úspěchy i prošlapávání slepých uliček. Už několik let běží náš benefiční projekt Pomáháte nám pomáhat, díky kterému jsme několika set tisíci korunami pomohli nejrůznějším charitativním projektům či konkrétním lidem, kteří mají svou cestu za štěstím komplikovanější než my. Tentokrát jsme se rozhodli pomoci mladým kapelám. Proto jsme dali dohromady s našimi partnery projekt, který by mohl být opravdovým Rockovým katapultem, jenž může pomoci kapelám vystřelit vzhůru.“