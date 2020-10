Rybičky 48 mají dva klipy. V Goodbye zpívá Marek Ztracený a hrají Václav Knop a Oldřich Navrátil

Goodbye popisuje zpěvák a baskytarista Kuba Ryba jako píseň o přátelství, smrti, stáří, radosti ze života a smířením se se smrtí. „Je to po delší době vážnější písnička,“ říká.

„Ke spolupráci si vždycky vybíráme lidi, se kterými nám je dobře. Marka Ztraceného známe dlouho a víme, že si ze sebe umí udělat srandu. Viz jeho role v našem starším klipu Správný chlapi. Já mu v klipu už také hrál, a tak přišla na řadu společná píseň. Navíc tohle je takový pěkný popík, takže by byl hřích nepřizvat k tomu prince český popový scény. Marek si tam napsal i jednu ze slok. Mám radost, že se do songu zapojil i po tvůrčí stránce,“ dodal k písni.

Zpěvák a textař Marek Ztracený potvrzuje, že jsou s kapelou z podobného těsta. „Kluci z Rybiček jsou moji kamarádi a má oblíbená kapela, které fandím. Tak nějak vedle sebe na festivalech dospíváme a stárneme. Už před časem jsme se bavili o tom, že spolu něco zkusíme. Kuba byl rychlejší a složil tuhle krásnou věc. Mezi tím, co mi ji poslal, a kdy jsme ji nahráli ve studiu, uběhlo zhruba 48 hodin,“ říká.

Rybičky 48 v klipu k písni My Video: Universal Music

Videoklip zaštítili režisér Ondřej Kudyn a autor námětu Ondřej Brejška. „Po dlouhé době jsme nepsali scénář klipu. Oslovil nás nápad Ondry Brejšky z Poetiky o dvou důchodcích, kteří zdrhnou z důchoďáku a zavzpomínají na mladý léta. Režie se ujal Ondřej Kudyn a bylo velkou parádou, že do toho šli oba herci, které jsme si na ty role vysnili, Václav Knop a Oldřich Navrátil. Jsou to moc milí pánové a pořád veselí. Je radost se koukat na jejich herecký um. My jim nechali prostor a kapela společně s Markem se v klipu objeví jen v epizodní roli,“ popisuje Ryba, který se svou kapelou a herci natáčel na různých lokacích Prahy včetně klubu Goldfingers.