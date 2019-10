Ruský skladatel Rodion Ščedrin: Lolita je magnet, který přitahuje

Příběh Lolity ideálně vyhovuje opeře a potvrzuje to i text, protože se v něm Nabokov několikrát odvolává na Carmen. Několikrát se tam mluví i o opeře Čajkovského. Je to proto, že Nabokovův syn Dmitrij, který už umřel a se kterým jsem se přátelil, byl skvělý pěvec, profesionální basista. Když jednou dělat konkurz, tak Pavarotti byl první mezi tenory a Nabokov první mezi basisty.

Krátce před jeho smrtí jsem navštívil jeho koncert v Mnichově, kde krásně zpíval komorní hudbu. Je známé, že Vladimir Nabokov měl silný vztah k synovi a projevoval velký zájem o jeho osud od narození až do chvíle, kdy on opustil tuto zemi.

Pošťouchnutí přišlo od Mstislava Rostropoviče, se kterým jsme byli přátelé. Spolu jsme studovali a žili jsme v jednom domě. Chtěl uvést novou operu v novém divadle a chtěl ruský námět zpracovaný od současného ruského skladatele. Byl v Paříži, zavolal mi a řekl – navrhni čtyři pět námětů, ruských, přijeď a my to probereme. Když jsem mu jako druhý námět navrhl Lolitu, řekl mi, ať dál nepokračuju, že ji bere.

Protože jsem byl padesát sedm let manželem velké baleríny. Z oper tu byly uvedeny jen v Brně Mrtvé duše, jinak nic. Ale víte, skladatelé musejí být trpěliví. Byli šťastní skladatelé jako Rossini, které hráli každý den v různých divadlech. Ovšem mně se zdá, že dneska je celá situace, včetně té ekonomické, taková, že bez vydavatele nemůže skladatel existovat. Ale vydavatelé chtějí hodně peněz. Proto jsou náklady na současná díla vysoká a pro divadla je to drahé. Chápu, že je pro ně lepší uvádět opery Čajkovského, Bizeta a Wagnera.

Samozřejmě, měli jsme skvělý vztah celých padesát sedm let a samozřejmě jsme nemohli jeden na druhého nepůsobit. Byl to pozitivní vliv. Mám pět baletů, které jsou všechny věnované Plisecké, ale složil jsem sedm oper, takže je to sedm ku pěti pro operu.

Gogolovy Mrtvé duše byly můj sen od dětství. Domnívám se, že je to pro ruského člověka bible, pro toho, kdo má ruštinu jako svou mateřštinu. Je to bible situací, historie, perspektiv, ruských charakterů, je to prostoupené ruským spiritem. Proto to byl můj sen. Jiné opery, jako Očarovanyj strannik a Levša, byly objednány, ale toto byl můj sen. Bylo to jako s horkou polívkou, pořad jsem čekal, až trošku vystydne.