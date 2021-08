Rolling Stones do Ameriky pojedou, turné neruší

Plánované americké koncertní No Filter Tour britské kapely Rolling Stones se uskuteční. Muzikanti chtějí vzdát během vystoupení zvláštní poctu svému bubeníkovi Charliemu Wattsovi, který zemřel 24. srpna ve věku 80 let. Jak to udělají, však zatím není známé. S odvoláním na informace od promotéra turné, agentury Concerts West, to napsal magazín Rolling Stone.