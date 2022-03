Rolling Stones budou nahrávat s novým bubeníkem Jordanem

Jordan je špičkový americký hudebník a producent. Mim jiné hrával dlouhá léta v televizních pořadech Saturday Night Live a Late Night with David Letterman. S kytaristou Keithem Richardsem se znají desítky let a vystupovali spolu v projektu X-Pensive Winos.

Produkoval také desky Roberta Craye a Buddyho Guye, s Alicií Keys nahrál If I Ain't Got You, s Brucem Springsteenem Devils and Dust, s Johnem Mayerem album Continuum. S Erikem Claptonem jel evropské turné v roce 2006.