Rodina i přátelé se ve vinohradském kostele rozloučili s Milošem Nesvadbou

Miloš Nesvadba zemřel ve středu 22. července ve věku 95 let. Pohřbu v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na pražských Vinohradech se účastnili kromě rodiny i dlouholetí přátelé a bývalí kolegové. Na Vinohrady dorazil například Miroslav Donutil, Taťjana Medvecká, Světlana Nálepková či ředitel Národního divadla Jan Burian.

Na společné vystupování na prknech Národního divadla zavzpomínala například herečka a dabérka Simona Postlerová. „Mně bylo asi třiadvacet a byla jsem tehdy mladinká členka Národního divadla a on se o mě prostě velice staral a dělal si ze mě velkou legraci. Byl vždy velice pozitivně naladěn, milá dušička,” řekla.

„V jeho duši byl prostě ten umělec. Bylo tam všechno, herectví, malování. Takový lidé, když odcházejí, tak odchází kus našeho světa,” uvedl psychiatr, prozaik, básník a překladatel Jan Cimický. „Já na něj budu vzpomínat velmi rád. Před šedesáti lety mi Miloš nakreslil do notýsku Evičku s Monoklíčkem a podepsal. Mám to doteď schované,” připomněl kreslenou pohádkovou dvojici, kterou Nesvadba vytvořil koncem 50. let.