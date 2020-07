Ringo Starr slavil osmdesátku, popřál „peace“ a na videu působí jako mladík

„Na narozeniny si to přeju vždy - mír a lásku celému světu,“ řekl Ringo. Většinou dělá větší party před sídlem Capitol Records v Hollywoodu, tentokrát se ale kvůli koronaviru uskromnil.

Novináři si všimli, že Ringo Starr působí až neuvěřitelně mladistvě, podle jeho pohybů a hlasu by mu osmdesát hádal málokdo. On sám si to neumí vysvětlit.