Ringo Starr šíří pozitivitu a na penzi nemyslí. Dvacáté album vydá v říjnu

What’s My Name natáčeli v Ringově osobním studiu v Roccabella West. „Už nechci nahrávat ve staromódním nahrávacím studiu,“ vysvětlil Ringo. „Mám dost velkých skleněných skel a separace. U mě ve studiu jsme všichni pohromadě, ať pozvu kohokoliv. Je to nejmenší klub ve městě. A já miluju být doma, mít možnost pozdravit Barb. Je to dobré pro moji muziku.“

Na desce bude i skladba Grow Old With Me, původně od Johna Lennona a Yoko Ono. „Je požehnáním, že já tenhle sen můžu stále žít – zestárnout s někým, koho miluji,“ řekl Ringo. Paul McCartney do ní vpletl i část písně Here Comes The Sun. „Určitým způsobem jsme tak v té skladbě všichni čtyři,“ řekl Ringo.