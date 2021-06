Režisérka Andrea Sedláčková: Jsem most spojující naše dvě kultury

Je to především velká čest. Každé ocenění přináší pocit, že vaše tvorba, o které můžete v různých stadiích pochybovat, měla a má smysl. Být vyznamenána francouzským státem je pro mě, bývalou politickou uprchlici, dvojnásobně cenné. Mám pocit, že jsem se stala jakousi malinkou součástí francouzské kultury, protože předchůdcem Řádu umění a literatury byl Řád svatého Michala, jenž se uděloval od patnáctého do půlky devatenáctého století.

Nedomnívám se. Je to jako s jakoukoli poctou, je to fajn, ale v umění stále začínáte od nuly a spíš je rozhodující již odvedená práce, jestli za to stála, anebo ne. I když součástí vyznamenání je taková malá zelená stužka, kterou si můžete vetknout do klopy saka. Mnozí Francouzi jsou na tento znak pozitivně citliví, je to přece jen známka, že jste v životě nezahálel.