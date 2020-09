Režisér Radovan Lipus: Témata spojená s Karlem Čapkem rezonují v dnešní situaci

Český román je logickým pokračováním dramaturgické linie, která zúročuje genia loci vinohradské scény, kam Karel Čapek i Olga Scheinpflugová neodmyslitelně patří. Čapek jako autor, dramaturg i režisér a Olga Scheinpflugová jako herečka, která zemřela na jaře 1968 dva dny poté, co právě na tomto jevišti zkolabovala po dopoledním školním představení Čapkovy Matky, v němž hrála titulní roli.

Sňatky z rozumu zobrazují zrod české měšťanské a podnikatelské společnosti a s trochou nadsázky lze říci, že tam kde Sňatky končí, začíná Český román, tedy vznikem Československé republiky. Struktura inscenace Českého románu pracuje podobně jako Sňatky s mozaikou krátkých scén, příběh ale není vyprávěn chronologicky, nýbrž s velkými časovými skoky tam i zpět v rozpětí let 1918–1968.

Olga byla nejen velmi úspěšnou herečkou, ale i uznávanou dramatičkou a populární spisovatelkou, která si po boku Karla Čapka dokázala udržet svůj styl. Český román, k jehož napsání ji vyzval sám prezident Masaryk, měl velmi spletitý osud, včetně zákazů a vyřazení z knihoven jak po únoru 1948, tak i po srpnu 1968, ale to by bylo na samostatný rozhovor. V inscenaci se také pracuje s citacemi Karla Čapka, Ferdinanda Peroutky a dalšími texty.

Je tu až překvapivá paralela mezi pomnichovskou druhou republikou a současným stavem české politiky a společnosti, která je bohužel velmi rozdělená a polarizovaná. Projevuje se to i v používaném výrazivu. Je třeba si uvědomit, že termín pražská kavárna nevynalezl Miloš Zeman, ale pochází ze slovníku českých fašistů a že je ze stejného kadlubu jako konečné řešení nebo čistá rasa.

Donedávna celým světem uctívaného spisovatele Karla Čapka po jeho smrti nechtěli vystavit v Národním divadle ani v Národním muzeu, nikdo ho nechtěl ani pohřbít. To, že ho strahovský opat Metoděj Jan Zavoral nakonec demonstrativně pochoval na Vyšehradě, byl akt jeho osobní statečnosti. A zase to nemá tak daleko k tomu, co se dnes děje ve vztahu k Václavu Havlovi.