Režisér Petr Zelenka: Dron je zabijácká zbraň

Není to politická agitka. Je to zábavný a napínavý film se skvělými herci,“ líčí uznávaný autor, držitel Českých lvů, Cen české kritiky a Křišťálového globu z karlovarského filmového festivalu. Jeho nový počin má díky své nesporné kvalitě směle vykročeno k dalším cenám.

Drony jsou geniální propustkou do různých světů. Původně to byla zbraň, kterou používali Američani jako bezpilotní lokálně řízenou střelu. Pak dron našel mírové využití, trochu se změnil, a začalo se z něj hlavně natáčet, nebo jím přepravovat různé předměty, vrátil se ten hravý aspekt, ta „modelařina", dokonce se s ním začalo závodit. Ale to původní zadání, tedy že dron je zbraň, která má za úkol zabít, to je pro mě v té hračce stále obsaženo. A v našem filmu je dron využitý všemi těmito způsoby.