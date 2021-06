Residents představí v Praze nové album a zavzpomínají na Duck Stab

Duck Stab vzniklo ve době, kdy byli The Residents na úplném vrcholu. Sedmipísňové EP začínající písní Constatinople vyšlo v roce 1978 a neslo se v podobném duchu jako čtvrté album Fingerprince. O rok později se objevilo na první straně pátého alba, jehož druhou stranu tvořilo dalších sedm písní z nevydaného EP Buster & Glen. Na desce s The Residents hostoval kytarista Philip ´Snakefinger´ Lithman.

Dvojalbum Metal, Meat & Bone s podtitulem The Songs of Dying Dog vyšlo v roce 2020. Nabízí cover verze písní pozapomenutého bluesmana Alvina ´Dying Dog´ Snowa.

The Residents se snažili po celou kariéru od sedmdesátých let svou identitu pečlivě tajit a ani nebylo jasné, kolik jich je. Tvrdili, že čtyři, protože The Beatles byli taky čtyři.

Se skupinou v sedmdesátých letech hostoval kytarista Snakefinger, který zemřel na infarkt 1. července 1987. Od devadesátých let zpíval s The Residents Randy Rose, který jejich písně zpíval i za doprovodu Už jsme doma. Se skupinou též zpívala od roku 1987 až do konce devadesátých let Lauire Amat.