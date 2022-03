Renate Reinsve: Herectví jsem chtěla vyměnit za truhlařinu

„Je to naprosto ohromující, ale také zábavné. Mnoho let jsem pracovala hrála v divadle, a tam pracujete o prázdninách, o víkendech, po nocích. Neměla jsem moc možností cestovat. Nyní můžu cestovat po celém světě a potkávat tolik skvělých lidí. Jsem moc ráda, že se mi to nestalo, když mi bylo 23, protože nyní jsem schopná vše vstřebat a vím, kdo jsem, a znám své hodnoty. Už mi to do hlavy nestoupne, ale stále je to velmi ohromující,“ líčí Reinsve a na krátko se vrátí do časů, kdy chtěla vážně skončit.