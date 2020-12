Rembrandt a Saskia. Balet mezi obrazy

Národní galerie totiž připravuje s Baletem Národního divadla speciální projekt, který je vytvořený přímo na míru právě probíhající výstavě Rembrandt: Příběh člověka. „Dva sólisté budou v krásné choreografii interpretovat vztah Rembrandta a jeho životní lásky Saskie. Jejich taneční vystoupení se bude natáčet přímo na výstavě, kde je také obraz Saskie, který bude do choreografie zakomponován,“ řekla Právu tisková mluvčí Národní galerie Eva Sochorová.

Video bude mít premiéru 1. ledna 2021 ve večerních hodinách na sociálních sítích obou zúčastněných institucí. Národní galerie je podle své mluvčí z této spolupráce nadšena. „V zahraničí se tímto způsobem některé kulturní instituce prezentují už dlouho. U nás to v takové míře ještě nikdo neudělal. Balet Národního divadla to vnímá stejně, když jeho umělecký šéf Filip Barankiewicz řekl, že už bylo na čase něco takového u nás zrealizovat, “ uvedla Eva Sochorová.

Podle ní vznik projektu urychlilo podzimní uzavření kulturních institucí. „Projekt vznikl jako reflexe na uzavření, protože kulturní instituce se samozřejmě snaží hledat nějaké další formy, jak přinést kulturní zážitky lidem. Vznikl by zřejmě i tak, ale současná situace to urychlila. A naše dvě instituce se spojily a vnímaly to jako společný krok,“ vysvětlila. Podle Evy Sochorové je baletní projekt skvělým podnětem, aby se ze spolupráce Národní galerie a Národního divadla stala tradice.