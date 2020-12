Ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knastová: Zajímá mě jen, jak a co mohu změnit

Novou ředitelkou Národní galerie Praha se v říjnu stala Polka Alicja Knastová. Bývalá ředitelka Slezského muzea v Katovicích do funkce nastoupí 1. ledna 2021 s mandátem na šest let. Muzeoložka a muzikoložka vystudovala Univerzitu Adama Mickiewicze v Poznani a dokončuje doktorát na London Metropolitan University – School of Art, Architecture and Design. Během své profesionální kariéry řídila či se podílela na více než stovce výstav.