Ředitelka Kunsthalle Praha Ivana Goossen: Chceme zařadit více umění do života

Byla to společenská a kulturní iniciativa, o které jsem se dozvěděla na jaře 2015. Zakladatelé tehdy hledali prvního člověka do týmu, ředitele budoucí Kunsthalle Praha. Hledali někoho, kdo dokáže vybudovat novou kulturní instituci, která bude mít mezinárodní přesah a osloví živým programem nejen milovníky umění, ale i ty, kteří si cestu k umění teprve hledají.

Posledních pět let před nástupem do Kunsthalle Praha jsem pracovala pro Pittsburskou univerzitu, která je, podobně jako Kunsthalle, neziskovou organizací. I když je v působení těchto institucí mnoho paralel, mám spíš manažerské zkušenosti. Ke kultuře mám hluboký vztah už od mala, děda byl grafik a matka hudebnice.

Kunsthalle Praha byla založena nadací The Pudil Family Foundation. Tuto nadaci založili manželé Petr a Pavlína Pudilovi za účelem podpory vizuálního umění. Předsedou její správní rady se stal Petr Pudil. Do nadace vložili i svou sbírku uměleckých děl. Jakmile vložíte do nadace nějaký majetek, určujete tím, že má být použit pro veřejně prospěšné účely, a už ho nemůžete vzít zpět. Co se týká provozu Kunsthalle Praha, postupně se nám rozrůstá tým a připravujeme se na otevření.