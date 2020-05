Ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová: Sál naplní zhruba osmdesát diváků

První tři představení pro dospělé byla v rámci možností plná. Šlo o představení, která byla vyprodána již před vypuknutím epidemie. Do konce sezony odehrajeme ještě dalších šest představení pro děti. Ta prodáváme teprve nyní, je ale vidět, že lidé zájem mají a do divadla se těší.

Kromě těch, o kterých jsem mluvila, mohli letos o poslední dvě představení diváci hlasovat. Vybrali si hru Jak s Máničkou šili všichni čerti. Do konce května pak uvedeme představení Hurvínek mezi osly a Hurvínkova Nebesíčka.

Na přelomu května a června nazkoušíme zcela nové představení Žeryčku, hop! autorky a režisérky Janky Ryšánek Schmiedtové a výtvarníka Davida Janoška. Žeryčkovo dobrodružství je určené cílové věkové skupině, pro kterou jsme dosud nehráli. Dětem od jednoho do tří let. Naše klasická marionetová představení jsou určena dětem od čtyř let.