Ředitel MFF Karlovy Vary Kryštof Mucha: I v horších časech je důležité se radovat

Hlavně doufáme, že bude co nejblíž tomu, na co jsme byli zvyklí do roku 2019. I loni festival proběhl skvěle, ale byly roušky v sálech, testovalo se a do poslední chvíle jsme nevěděli, jak velká kapacita v kinech bude povolena. Termín byl až na konci srpna. Byla to zajímavá zkušenost, ale jít dva dny po skončení festivalu s dětmi do školy, bylo prostě bláznivé. Před covidem jsme věděli, že po skončení festivalu jsou celé prázdniny před námi. Na konci léta už je mnohem dříve tma, větší zima, víc prší. Termín na začátku prázdnin k Varům patří. Stejně jako patří k festivalu řada novinek.