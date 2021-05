Ředitel Galerie moderních umění František Zachoval: Tutschovu sbírku jsme zachránili

Podařilo se to i díky tomu, že jsem s bratrem zesnulého Karla Tutsche již spolupracoval. Pokud je mi známo, tak galerie jako jediná instituce nabídla jasně formulovanou, finančně podloženou a hlavně důvěryhodnou nabídku z veřejného sektoru, která byla akceptována, a dohoda vznikla během několika týdnů. Ostatní subjekty se s majitelem nedohodly. Nám se to zkrátka podařilo.

U soukromých vlastníků nikdy nevíte, jestli ta díla budou přístupná veřejnosti. I o Tutschovu sbírku byl zájem ze soukromého sektoru. Ale kdoví, co by se s ní pak stalo, hypoteticky mohla být i rozprášena.

My jsme Tutschovu sbírku zachránili pro veřejnost pro budoucí generace, a to rozhodně není přemrštěné tvrzení.

Od kraje galerie dostala osm milionů, my jsme přidali další čtyři z našeho rezervního fondu. Pokud bychom mluvili o neoficiální ceně, za kterou by mohl kolekci získat třeba soukromník na aukci, byla by to částka v desítkách milionů korun.