RECENZE: Vražedný rozsudek je thriller, jak má být

Překvapující rozuzlení stojí za to. I když zkušený čtenář detektivních příběhů hádanku rozluští o něco dříve, než by asi autor chtěl, je to jen o pár stránek a to lze odpustit. Stejně jako fakt, že zejména Sneijderovy vyšetřovací postupy nejsou moc uvěřitelné. Je to přece jen pohádka pro dospělé. Zdá se, že série se Sneijderem a Nemezovou, která si určitě najde mezi milovníky thrillerů své příznivce, touto knihou nekončí.