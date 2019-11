RECENZE: Vesna vzkvétá ve své přirozenosti

Vesna hrála akusticky. Nevypomáhala si samply ani okatě elektronickými plochami, naopak vsadila na přirozený zvuk svých instrumentů, který občerstvoval zvukový rejstřík klávesových nástrojů. Do sestavy přibyla baskytaristka Tereza, to aby byl celkový sound plný a basové linky nemusely znít z kláves či absentovat. Vesna má tedy již pět členek.

Patricie jako sólová zpěvačka bezpečně ovládá svůj hlas, rozezní ho hravě ve všech polohách, má v něm interpretační lehkost, a protože v něm nejsou žádné nepříjemné manýry, zapadá do akustické formy vystoupení. Houslistka Bára a bubenice Markéta ji výtečně doplňují ve vokálech, takže když zpívají tři, je to příjemné a noblesní.

Všechny hudebnice v sestavě spolehlivě ovládají své nástroje, a jsou v tom tak vyrovnané, že hudební složka ani v jedné své položce nestrádá. Dívky hrají pro celek, a tak když se například Markétě v jedné písni nabídly plochy, v nichž by mohla ve své hře přitvrdit (v minulosti přece hrála i v punkrockové kapele), neudělala to, protože by vystoupila z celistvosti Vesny a tím by narušila její interpretační koncepci.