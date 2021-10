RECENZE: Úkrok skupiny Kryštof, který se až tak nepodařil

Tentokrát ale jako by jí to bylo na obtíž. Rozhodla se posunout, trochu proměnit zvuk a zpřehlednit texty. Výsledkem je album Halywůd, kolekce náladou především svěžích písniček, jejichž prvořadým cílem je roztančit a pobavit, méně již vtáhnout do děje tak, jak to Kryštof dělal v minulosti.