RECENZE: Thriller o nešťastné souhře věcí

Kdyby do schránek obyvatel dvou domů na newyorském předměstí přišel jen ten zvláštní dopis, asi by vše skončilo krátkodobými sousedskými pochybnostmi. Jenže v kufru potopeného auta našli tělo ženy. Policie začala případ vyšetřovat jako vraždu, do čehož se nenápadně vloudil i zpočátku zanedbatelný anonymní dopis. V něm matka omlouvá syna za to, že se vloupal do inkriminovaných domů.