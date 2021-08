RECENZE: Tereza Ramba a Jiří Mádl znovu spolu. V Deníčku moderního fotra

Scénář napsal čtyřiatřicetiletý, v celovečerním hraném filmu debutující režisér Jan Haluza, který do adaptace vložil i vlastní zážitky z otcovství. Ke spolupráci přizval dalšího nováčka, kameramana Radima Střelku, rovněž tátu dvou malých dětí. Budiž řečeno, že debut je to velmi zdařilý především režijně a kameramansky, přičemž relativně čerstvé otcovství obou hlavních tvůrců se patrně zasloužilo i o sympaticky věrohodnou atmosféru.

Haluza humornou stránku udržel a natočil komedii, která sice nepostrádá trochu hlušší místa, když některé prvky (miminko Čeněk tatínkovi načůrá do obličeje) opakuje, ale jak již bylo uvedeno, přesně to jsou ty stereotypy, které první rok dítěte i v reálném v životě provázejí.

Velkou předností Deníčku moderního fotra je, že jeho hrdinové jsou sympatičtí lidé, s nimiž by člověk docela rád kamarádil. To je velký rozdíl od řady současných komedií (z těch nejnovějších lze jmenovat Matky nebo Prvok, Šampón, Tečka a Karel), které shromažďují postavy pohříchu pitomé, protivné a neschopné si poradit s běžným životem.

Dominik a Nataša jsou dva mladí lidé ze současného světa. Ona je úspěšná návrhářka hraček, on začínající spisovatel, který touží odjet do zahraničí na kurs tvůrčího psaní. Jejich více méně náhodné intimní setkání však nezůstane bez následku, k němuž se Dominik postaví vlastně zodpovědně. Přistoupí na dohodu, že první rok se o dítě postará on, aby mohla Nataša dál chodit do milované práce, a pak jí dítě předá a odjede za svými sny. Přistoupí na ni s naivní představou, že doma s miminem bude mít dost času na psaní.