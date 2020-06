RECENZE: Tereza Mašková by to měla vzít do vlastních rukou

Výjimkou je píseň Víc než hádky od Marka Ztraceného, kterou on složil především pro svou letošní desku a Maškovou v ní přijal do duetu. Však je na jejím albovém počinu co do melodičnosti jedna z nejvýraznějších. V textu je nicméně trochu těžkopádná, rýmy by bylo jistě možné vymyslet lepší.