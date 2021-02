RECENZE: Soukupová odpočítává čas rozpadu rodiny

Zpočátku nezávazná známost očividně nekompatibilních jedinců Alice a Richarda se v samostatných výsecích děje, které časově poskočí vždy o měsíce až roky napřed, přelévá do vážného vztahu plného zádrhelů, z něhož už zřejmě není cesty ven. Když přibydou syn s dcerou, je už jejich manželství prakticky mrtvé. Vytrativší se láska ustupuje neustálému řešení problémů.

Utahaná matka se nevzdává kariéry, ale doma nastupuje takzvaně na druhou směnu. Na svůj úděl by nenaříkala, dělá to přece pro své děti, kdyby se jí částečně dostalo pomocné ruky. Otci usedlý životní styl vyhovuje, ale vidí v něm jen vlastní pohodlí. Nerozumí manželčiným požadavkům na jeho větší zapojení do výchovy a dalších povinností a za jediný úkol pokládá finanční zabezpečení potomstva.