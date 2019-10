RECENZE: Slíbili nám orgie, ale přijela jen upovídaná Olga

Pražské orgie, to je senzační a poněkud zavádějící název snímku Ireny Pavláskové podle předlohy Philipa Rotha. Zní až pornograficky, ale příznivci erotiky mohou zůstat v klidu. Jde o posmutnělou komedii o komunismu 70. let a na dnešní poměry je to cudné dílko.