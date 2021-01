RECENZE: Šikmý kostel 2. Krajinou zasypanou uhelným prachem

Život ve Slezsku je jak na houpačce. Nadějeplné dny střídají ty bídné, když například bouchne na jedné z šachet a není kam se vrátit do práce. Dlouhé měsíce pak musí horníci živořit s mizernou mzdou, kterou jim je ředitelství ochotno vyplatit.

Časy lepší pomíjejí, přichází hospodářská krize a doba se nachyluje k ještě horším událostem. Národnostní tření je opět na vzestupu. Druhá světová válka zasáhne všechny bez výběru, někoho sežvýká důkladněji, někoho jen tak poválí v hubě, ale každý do jednoho utrpí, byť minimální, šrám na duši.

Šikmý kostel je silný především v tom, jak vykresluje obyčejné životy lidí, kteří jsou drceni mezi mlýnskými kameny dobových zvratů. Čtenář ví, kudy se dějiny v polovině minulého století ubíraly, ale přesto napjatě sleduje, kam autorka pošle své postavy. Je zvědavý, co s nimi asi zamýšlí a jak moc jim tentokrát naloží na bedra.

Postavy, které stvořila Karin Lednická, jsou živoucí, přilneme k nim v dobrém i zlém. Štvou nás, máme je rádi, fandíme jim, držíme palce, sem tam bychom je přetáhli i holí, ale po dočtení máme pocit, jako by to byli naši známí, co nám právě dovyprávěli své příběhy. A ty jsou tak plasticky vylíčené, že jsme skoro jejich součástí.