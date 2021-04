RECENZE: Rumunský dokument Colectiv má dvě oscarové nominace

Režisér Alexander Nanau v něm sleduje události, které následovaly po tragickém požáru v bukurešťském hudebním klubu Colectiv, při němž v roce 2015 uhořelo zejména vinou nedostatku nouzových východů dvacet sedm mladých lidí. Tragédie vyvolala obří demonstrace, které vyústily až v pád sociálně demokratické vlády, jež byla vystřídána vládou odborníků s omezeným ročním mandátem do příštích voleb.

Jenže se záhy ukázalo, že těch sedmadvacet mrtvých není konečná bilance. V následujících dnech zemřelo ještě dalších třicet sedm popálených lidí, jejichž zranění však rozhodně nebyla fatální. Zemřeli vinou nedostatečné zdravotní péče. A jak cynicky řeklo vedení jedné z nemocnic, jejíž pacient zemřel na sepsi, protože ho včas nepřepravili do lépe vybavené vídeňské nemocnice, také „chybou komunikace.“

„Jde o nejnebezpečnější nemocniční bakterie v Evropě. Byla to lež, když stát v prohlášení tvrdil, že podmínky v nemocnicích byly ideální jako v Německu, že všechno probíhá perfektně,“ uvedl.

„Nejlepší investigativní žurnalistiku dělá sportovní deník. To je stav našich médií,“ zazní na jedné z demonstrací a další odhalení se stupňují jako v nejnapínavějším thrilleru.

Nanau, který film více než rok točil, a ještě déle s Danou Bunescu a Georgem Craggem stříhal, vystavěl snímek s takovou precizností a napětím, že má divák pocit, jako by sledoval skvěle napsaný příběh a jen s hrůzou si uvědomuje, že jde o realitu. Včetně velmi intimních a emotivních záběrů na jedinou z přeživších obětí, jejíž znetvořené tělo a snaha vyrovnat se s následky působí jako velké memento.

Další pátrání ukazují, že jistý profesor plných osm let informoval zpravodajskou službu o tom, že zmanipulovaná výběrová řízení na dezinfekční prostředky v důsledku vraždí lidi v nemocnicích. Zpravodajská služba potvrzuje, že poslala úřadům na 150 zpráv o infekcích v nemocnicích, ale že se „někde zasekly.“

A v marnost do určité míry ústí i vyznění filmu. Ale právě jen do určité míry. Především totiž ukazuje, že nic se nemá vzdávat, byť momentálně a v tuto chvíli se to zdá beznadějné. Neboť Vlad Voiculescu se stal „po filmu“ novým ministrem zdravotnictví.